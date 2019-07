Menor de 16 anos é apreendido com arma de pressão durante tentativa de assalto em Novo Progresso

Um menor de 16 anos foi apreendido após tentativa de roubo na tarde dessa quinta-feira (18.07), na avenida Cristalina no bairro Jardim América. (Foto:ilustrativa)

Conforme informação da policia , o menor tentou assaltar o estabelecimento comercial Cristalina por volta das 17h45mn dessa quinta (18) , com arma em punho ele ameaçou o único atendente do comercial, que observou a arma e conheceu sendo uma arma tipo revolver , mas de pressão, reagiu enfrentando o assaltante que saiu em fuga.

“O menor saiu em fuga a pé quando populares renderam o assaltante e chamaram a viatura da Policia Militar que efetuou a prisão do menor com a arma de pressão”.

Em posse da arma utilizada pelo suspeito, os militares constataram que se tratava de uma arma de pressão( aparentando um revolver).

O menor foi identificado como P.R.N de 16 anos morador da cidade de Novo progresso esta custodiado na delegacia de policia aguardando as providências cabíveis.

