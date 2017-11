Menor esfaqueia padrasto após agressão a mãe em Novo Progresso

Uma adolescente esfaqueou o namorado de sua mãe, após ele agredi-la durante uma briga. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (13), no Bairro “Tom Alegria – II” na cidade de Novo Progresso. (Foto Divulgação Policia)



As informações são de que a menor presenciou uma discussão entre o casal. Quando o homem agrediu sua mãe com uma tapa no rosto, o jovem C.G.S de 15 anos, esfaqueou o padrasto Rodrigo Lisboa Silva e Silva com sete facadas. O fato ocorreu por volta das 21h30mn, após o menor flagrar Rodrigo agredindo sua mãe, Geni Santana Pereira de 38 anos, residente na rua Amapá número 633, bairro Tom da Alegria 02.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou atendimento ao homem, que recebeu atendimento médico na emergência do Hospital Municipal de Novo Progresso.

Laerte levou sete facadas na região do abdômen e barriga, segundo o médico que o atendeu, teve partes do intestino perfurado.

A polícia conduziu a menor para delegacia para prestar esclarecimento do caso.

Fonte Redação Jornal Folha do Progresso com informações da policia

