Menor infrator e pego pelos agentes de Transito- Empinava moto

Um menor que por inúmeras vezes fugiu dos agentes de transito em alta velocidade, foi pego nesta segunda-feira(02) pelos agentes do DITRANP em Novo Progresso.

Ele foi autor de diversas infrações em vias publicas, além de andar com excesso de velocidade empinava moto e tirava onda dos guardas de transito na cidade. Faz dias que estávamos na captura dele, fizemos blitz próximo as escolas e finalmente pegamos o infrator na avenida jamanxim com excesso de velocidade, disse João Garimpeiro.



Ele foi pego na frente do hotel Miranda, na tarde desta segunda-feira(02), e até fechamento desta edição nenhum parente procurou para retirar a motocicleta, que esta aguardando a presença dos pai para que seja tomada as medidas necessárias.

Fonte Jornal Folha do Progresso

