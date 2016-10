Menor leva faca e ameaça mãe de aluno dentro de escola em Novo Progresso-“Vou dar várias facadas em seu filho”

O Caso gerou polêmica após ser publicado nas redes sociais. “Os pais da escola Machado de Assis estão pedindo providências à direção da escola e junto ao Conselho tutelar de Novo Progresso para toma providências cabíveis a respeito de um aluno que está aterrorizando os alunos menores e ameaçou a mãe de aluno com uma faca e dizendo que ” Vai dar várias facadas no filho dela” e por incrível que pareça o Conselho tutelar falou junto ao diretor da escola que não pode fazer nada porque conforme nossa lei ele não cometeu um crime grave . Será que vão espera mata uma criança ou furar uma criança pra poder resolver o problema? *Pessoal vamos compartilhar pra pode ajuda essa mãe os filhos dela não vai mais pra escola com medo (texto Publicado no WhatsApp).

Ameaças

O fato aconteceu na Escola Municipal Machado de Assis em Novo Progresso. “Com medo, o aluno ameaçado foi para sua casa e contou para mãe que o colega levou uma faca para escola após eles discutirem”, explicou nas redes sociais. De acordo com a publicação, na escola o estudante já foi encontrado junto com a mãe do aluno ameaçando de furar o filho a facadas.

Ao ouvir a história, a mãe acionou o Conselho Tutelara , sem solução resolveu divulgar nas redes sociais pedindo ajuda.

O Conselho Tutela de Novo progresso revidou e emitiu nota de esclarecimento:

Nota de Esclarecimento

O Conselho Tutelar de Novo Progresso com base legal nas suas atribuições elencadas no Artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vem a público esclarecer sobre o caso do aluno da Escola Machado de Assis, que repercutiu nas redes sociais. Em nenhum momento este órgão deixou de atender e encaminhar , aplicando as medidas de proteção ao infante como estabelece o ECA. Ressaltando que este órgão faz apenas o que é de sua competência, não podendo assim ser um órgão de segurança pública, como alguns erroneamente entendem, portanto se houve ameaças, as vítimas foram orientadas por este órgão a procurar a Depol. E os responsáveis pelos seus filhos, sendo crianças ou adolescentes são os pais, e não os conselheiros. Lamentamos o fato de que uma pessoa mal intencionada fez este tipo de publicação sem ter conhecimento dos fatos e as atribuições do Conselho Tutelar.

Direito

O Jornal Folha do Progresso procurou informações sobre o assunto e encontrou o seguinte;

Posso ir na policia por causa de uma ameaça feita por um menor?

Resposta – Pode ir à Delegacia de Polícia mais próxima da sua casa e registrar um Boletim de Ocorrência de ameaça, mas é bom ter provas do que vai relatar. Eles vão abrir um Inquérito e chamar todas as partes envolvidas para prestar declarações. Sendo ela menor de idade, os pais ou responsáveis também vão prestar depoimento.

Como o educador procede com a família, quando e como contatá-la?

É aconselhável que a escola contate imediatamente a família. Como princípio geral, é importante ser aberto e honesto ao lidar com os pais. Os pais têm responsabilidades básicas na educação de seus fi lhos e, na maioria das vezes, deverão ser informados o mais breve possível sobre preocupações que lhes dizem respeito. O educador deve explicar claramente que a família poderá beneficiar-se de ajuda competente. Além do mais, a família precisa acompanhar os desdobramentos da notificação.

Devo comunicar o Conselho Tutelar?

Resposta – Não somente os pais, mas a escola deve notificar às autoridades casos de suspeita ou de ocorrência de violência.

Esse ato pode contribuir para interromper o ciclo da violência contra a criança e o adolescente. Não denunciar bullying pode acarretar até o suicídio da criança ou do adolescente. Estudos demonstram que crianças acabam tendo uma visão muito diferente do mundo e dos relacionamentos. A violência na escola (bullying) é igual a violência sexual, as crianças, adolescentes sofrem muito de culpa, baixa estima, problemas com a sexualidade, dificuldade em construir relações afetivas duradouras. Mas, o quanto antes receberem apoio educacional, médico e psicológico, mais chances terão de superar a experiência negativa da infância e ter uma vida de adulto mais prazerosa e saudável.

*Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 13, prescreve: “Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais”.

No artigo 245, o ECA estabelece multa de 3 a 20 salários de referência (aplicando-se o dobro em caso de reincidência), se “deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente”.

Resumindo, deve-se denunciar para que:

o acusado (abusador) não volte a ameaçar ,violentar a criança ou o adolescente;

outras crianças e adolescentes não sejam ameaçadas e/ou abusados;

e para que crianças e adolescentes não repitam, quando adultos, a violência recebida.

Outro Lado

Em conversa com a reportagem do Jornal Folha do Progresso, uma pessoa ligada a escola que preferiu não se identificar; disse que já comunicou a Policia e a Secretaria de Educação e que o conselho deverá se reunir para decidir qual será a punição do estudante.

