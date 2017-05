Menor levado a polícia tem ‘total participação’ no estupro coletivo

O suspeito é aguardado na DCAV, onde prestará depoimento ainda nesta terça-feira.

Um dos menores de idade suspeitos de participar do estupro coletivo de uma menina de 12 anos na Baixada Fluminense se apresentou à 28ª DP (Campinho) na manhã desta terça-feira. O adolescente, que foi levado à delegacia pela mãe, tem “total participação no ato”, de acordo com a delegada Juliana Emerique, titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). O suspeito é aguardado na DCAV, onde prestará depoimento ainda nesta terça-feira.

– É uma apresentação importante, porque o rapaz tem total participação no ato. Essa mãe foi muito responsável em trazer o filho para que ele formalizasse tudo o que quiser declarar sobre o caso – disse a delegada.

Ainda segundo a delegada, além do menor que se apresentou, são esperados para esta terça-feira outros importantes depoimentos sobre o caso — entre eles, o do pai da vítima. Na segunda-feira, foram ouvidos quatro parentes da menina, incluindo a mãe, a avó e a tia que denunciou o crime à polícia na última sexta-feira.

Quatro dos cinco suspeitos do estupro coletivo de uma menina de 12 anos já foram identificados, informou o delegado-assistente da Dcav Rodrigo Moreira. Pelo menos três deles seriam menores de idade.

O crime ocorreu na Baixada Fluminense e foi compartilhado em redes sociais. A jovem foi incluída no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAM), informou a Secretaria de Estado de Direitos Humanos.

Segundo o delegado, a Polícia Civil fez uma solicitação para o Facebook preservar todo conteúdo que mostra o ato contra a menina. Foi pedido o congelamento de duas páginas fechadas da rede social — assim, mesmo que as pessoas deletem as mensagens, os registros serão mantidos —, nas quais estavam sendo compartilhados o vídeo e comentários sobre ele. A Dcav pedirá que a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) dê apoio à investigação.

