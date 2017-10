Mensagem falsa de morte de prefeito paraense é divulgada nas redes sociais

(Fotos: Reprodução Redes Sociais)– Mensagens e fotos compartilhadas nas redes sociais, nesta segunda-feira (9), afirmavam que o prefeito do município de Novo Repartimento, Deusivaldo Silva (PMDB), sudeste paraense, havia morrido dentro de um carro “crivado” com marcas de tiros. No entanto, a informação é falsa e fez com que o gestor tivesse que se explicar e informar que estava vivo.

Deusivaldo, conhecido como “Amizade”, está no décimo mês de governo. Segundo assessores, o gestor está em em Brasília (DF) em busca de recursos para o município e se reunindo com bancadas paraenses.

O prefeito ficou surpreso com a “notícia” da própria morte e tratou de desmentir o boato nas redes sociais.

Fotos que foram associadas ao boato. (Fotos: Reprodução Redes Sociais)

As imagens vinculadas à falsa informação, no entanto, são reais, referentes ao assassinato de o prefeito da cidade de Candeias do Jamari (RO), em março deste ano.

Redação JFP- Jornal Folha do Progresso com informações de Felype Adams/Portal Xingu230)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...