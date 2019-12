Mensagem por engano revela golpe no Detran-PA

Trecho da mensagem enviada por engano (Foto:Reprodução)

Advogado recebeu uma mensagem de alguém que se identificava como servidor do órgão, na qual ele revelava ter recebido dinheiro para liberar carteiras de habilitação e veículos que deveriam ser leiloados

Um advogado — que terá a identidade preservada — recebeu, por engano, mensagens que revelavam práticas ilegais de um suposto servidor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA).

As mensagens chegaram por um aplicativo. O homem se apresentava como Cláudio Américo. Se identificava como despachante e tentava falar com alguém chamado Fernando. O receptor acidental fez prints de tudo. A foto usada no perfil é de um servidor legítimo do Detran, mas de outro nome.

Nos prints das mensagens, Américo dizia a “Fernando” (que ele achava ser o destinatário correto das mensagens) que tinha a carteiras de habilitação de uma mulher já pronta para ser pega.

Mencionava depósitos e que poderia fazer outras cinco carteiras, categoria AB (carro e moto) por R$ 1,5 mil. E ainda que conseguiria facilitar a compra de veículos que deveriam ir a leilão, já documentados: carros a R$ 8,5 mil e motos a R$ 3,5 mil.

Ao final das mensagens, Cláudio Américo pedia que os contatos continuassem sigilosos e que os “clientes” continuassem sendo “de confiança”. O advogado então se identificou como tal e disse que já tinha salvado todas as conversas e foto. O homem apagou a foto e, possivelmente, tentou bloquear o contato equivocado. Mas já era tarde.

“Recebi essas mensagens hoje de manhã (nesta terça, 17). Eu trabalho com direito de trânsito e criminal, então meu número deve ser conhecido por aí e ele devia ter. Irei levar esse caso à polícia e tomar providências”, comentou o advogado.

Mensagens com um texto praticamente idêntico já foram registradas em várias partes do Brasil, relacionados a outros Detrans.

Há semelhanças como a expressão “vendendo na calada”, ordem de valores para carros e motos e garantias de reconhecimento das documentações no Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

A Redação Integrada de O Liberal tentou contato com Cláudio Américo, mas ele não atendeu às ligações

O Detran-PA informou que “…serviços como leilão de veículos e emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não são oferecidos por meio de redes sociais ou WhatsApp.

No caso dos leilões, o órgão divulga as datas para visitação e o evento ocorre de forma presencial ou online, por meio de cadastramento no site da empresa credenciada. Já a emissão de CNH e outros serviços são feitos somente pelos canais oficiais, no site do órgão, pelo número 154 ou presencialmente”.

Ainda na nota, o Detran alertou que “…caso o usuário seja abordado por alguma pessoa oferecendo esses serviços fora do órgão, ou se fazendo passar por algum servidor, ele deve procurar a corregedoria e realizar a denúncia”

. Quase sempre, em golpes assim, pontuou o órgão, assim que o pagamento é feito, o fraudador nunca recebe a facilidade que acha que iria receber. Fotos de outros servidores legítimos já foram usados em golpes semelhantes.

