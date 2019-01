(Foto:© Phil Noble/Reuters)-Em breve, usuários poderão enviar mensagens de um aplicativo para outro

Mensagens do WhatsApp, Instagram e Messenger serão ‘unidas’; entenda

Dono do WhatsApp, Instagram e Messenger, o Facebook está trabalhando para que, em breve, os usuários possam enviar mensagens de um aplicativo para o outro, e não mais apenas entre o mesmo aplicativo.

“Estamos trabalhando para tornar nossos produtos de mensagens mais criptografados de ponta a ponta e considerando formas de facilitar o contato com amigos e familiares em todas as redes. Como seria de esperar, há muita discussão e debate enquanto começamos o longo processo de descobrir todos os detalhes de como isso funcionará”, disse ao The New York Times um representante do Facebook.

“Queremos construir as melhores experiências em mensagens que pudermos; e as pessoas querem que a conversa seja rápida, simples, confiável e particular,” prosseguiu.

