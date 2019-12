Mensalidades escolares mais que dobraram em 10 anos, segundo Procon

O ensino fundamental sofreu o maior reajuste

Houve reajuste de 104,29% nos valores das mensalidades escolares das séries de educação básica, nos últimos 10 anos, de acordo com uma análise do Procon. O ensino fundamental sofreu o maior reajuste, cerca de 138,72%. Já o maternal aumentou as mensalidades em 136,39%, conforme o Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola Proteção e Defesa do Consumidor, do Procon.

Os cursos de graduação também tiveram suas mensalidades reajustadas. No entanto, não tanto quanto as demais séries escolares. Para os cursos universitários, o reajuste foi de 72,19%, enquanto que os valores dos cursos preparatórios para o vestibular tiveram variação de 91,20%, de acordo com a análise do Índice de Custo de Vida do Dieese.

Diante dos altos preços das mensalidades escolares, as bolsas de estudo estão sendo cada vez mais requisitadas. Para a chef de cozinha, Bárbara Cristine, pagar as mensalidades para o filho estudante do ensino médio tornou-se um sonho que não cabia no orçamento familiar. Por isso, ela conseguiu uma bolsa de estudo integral para que seu filho continuasse estudando em uma escola de qualidade.

De acordo com o Procon, os valores das mensalidades escolares devem ter como base a parcela da última mensalidade fixada no ano ou semestre anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo que irá se iniciar. Ainda conforme o órgão, pode haver um reajuste sobre o valor-base que a escola pode calcular levando em conta o aumento de despesas gerais, administrativas e investimentos em atividades pedagógicas.

Assim, quem tem interesse em estudar com bolsa pode recorrer ao Educa Mais Brasil, maior programa de incentivo educacional do país, que oferta bolsas de estudos para diversas instituições de ensino do Brasil. Por meio deste, é possível conseguir bolsas de estudo de forma descomplicada.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

