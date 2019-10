‘Mentira’ de empresário leva a apreensão de carga sem notas fiscais avaliada em R$ 300 mil, no Pará

Carga foi avaliada em R$ 300 mil e estava em uma balsa quando foi apreendida — Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação

Carga estava em uma balsa e apreensão aconteceu em um afluente do Rio Amazonas a 25 km de Oriximiná. Polícia investigava crimes relacionados a roubo de gado quando fez o flagrante.

Durante os desdobramentos das investigações da operação que desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de gado em Oriximiná, no oeste do Pará, a Polícia Civil conseguiu localizar e apreender uma balsa carregada com produtos sem notas fiscais avaliada em cerca de R$ 300 mil. A apreensão aconteceu nesta segunda-feira (7) e contou com apoio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa) e Marinha do Brasil.

De acordo com a Polícia, as investigações apontaram o envolvimento da balsa no esquema de furto de gado. Desta forma, o proprietário da embarcação foi localizado e interrogado. Ele informou que a balsa estava em Parintins (AM) e seguiria para Oriximiná.



Balsa estava ‘escondida’ em um afluente do Rio Amazonas, em Oriximiná — Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação

A polícia iniciou uma operação para fazer a abordagem da balsa ainda na viagem pelo Rio Amazonas. Entretanto, o proprietário voltou a falar com o delegado e disse que havia mentido sobre a localização da embarcação por causa da inspeção da Marinha da Brasil, que está no município realizando ações.

Comandada pelo delegado Willians Fonseca, as equipes seguiram pelo Rio Amazonas até um afluente localizado a 25 km do centro da cidade, onde encontraram a balsa. Os militares da Marinha do Brasil fizeram a autuação, pois a mesma não tinha tripulação necessária para a viagem, colocando em risco a navegação.



Balsa estava ‘escondida’ em um afluente do Rio Amazonas distante 25km de Oriximiná — Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação

Na abordagem foi constatada a carga de materiais de gêneros alimentícios, bebidas, pneus, aparelhos de ar-condicionado, redes de pescas, na maioria sem notas fiscais ou com notas fiscais adulteradas, apresentando como destino cidades do Amazonas para diminuir tributos.

Agentes da Sefa foram acionados para fazer a autuação com multa de R$ 100 mil ao proprietário da balsa. Os materiais sem nota ou com nota “fria” foram levados ao posto da Receita Federal.



Carga estava ‘escondida’ na embarcação que é especializada no transporte de animais — Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação

Dos oito empresários locais identificados na operação e que transportavam materiais na embarcação, apenas um estava regular com os tributos. Após lavratura de Relatório Circunstanciado da operação todas as informações serão encaminhadas à Polícia Federal para adoção dos procedimentos cabíveis. A ação resultou ainda em 11 Termos de Apreensão em Depósito que somaram entre Imposto e Multa o valor de R$ 96.691,00.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...