Mercado Ouro Branco é assaltado por dois homens encapuzados

O Mercado Ouro Branco, na Rua da Paz, próximo a Escola Tancredo Neves, Jd. Planalto, foi assaltado por volta das 20h desta quarta-feira(18). Conforme os proprietários do estabelecimento relataram que dois homens, vestidos todos de preto e encapuzados, ambos armados com revólveres, entraram no local e anunciaram o assalto.

Os bandidos pareciam muito jovens, mas foram muito agressivos não ação, fizeram funcionários e 03 clientes reféns, mandando-os deitar no piso do estabelecimento com ameaças constante de atirar caso não ficassem imóveis.

Eles levaram todo o dinheiro que havia no caixa e fugiram. Até o fechamento desta matéria os proprietários não tinham informado o valor do prejuízo.

Fonte: Édio Rosa – Band Canal 15

