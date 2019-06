Mesa de Diálogo debate ações do governo e instalação de multinacionais em Santarém

Evento será realizado no auditório do Ministério Público do Estado — Foto: Lila Bemergu, MPPA em Santarém/Divulgação

O evento acontece nesta segunda-feira (17) no auditório do Ministério Público do Estado de 8h às 13h.

Acontece nesta segunda-feira (17) em Santarém, oeste do Pará, uma mesa de diálogo para discutir as ações do governo e a instalações de multinacionais na região. O evento acontece de 8h às 13h no auditório do Ministério Público do Estado, localizado na avenida Mendonça Furtado.

O evento é realizado por Movimentos em defesa dos rios Tapajós, Juruena e Teles Pires e tem o tema “Testemunhos de resistência frente aos saques dos nossos bens naturais”. O objetivo é informar a sociedade santarena sobre as ações que estão sendo desenvolvidas em defesa do território e contra os grandes projetos que o governo e empresas multinacionais pretendem instalar na região.

De acordo com a organização do evento, a programação vai destacar ainda as experiências de resistência dos Movimentos Xingu e Madeira em relação às hidrelétricas, e os impactos socioambientais da mineração no município de Barcarena e na região Amazônica.

Também vão participar da programação representantes dos Movimentos em defesa dos rios Tapajós, Teles Pires e Juruena que vão destacar as ações que veem desenvolvendo para sensibilizar a população sobre os prejuízos ambientais e sociais na região.

O encontro conta com a parceria do Ministério Público do Estado, Projeto Saúde e Alegria, Centro de Apoio a projetos e Ações Comunitárias (CEAPAC), Grupo de Pesquisa “Direito à cidade e Projeto de Extensão “Espaços Transversais: perspectiva em meio ambiente” da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Apoio da Climate and Land Use Alliance (CLUA).

Serviço

Mesa de Diálogo: “Testemunhos de resistência frente aos saques dos nossos bens naturais”.

Quando? 17 de junho de 2017

Onde? Auditório do Ministério Público do Estado, na Avenida Mendonça Furtado – Bairro da Liberdade.

Horário? 08 às 13h

