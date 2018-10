Mesmo anunciando nome falso, foragido é recapturado na BR-316

Daniel Sousa estava foragido há mais de um ano. Ele estava na colônia penal agrícola Heleno Fragoso, em Santa Isabel do Pará. (Foto: Divulgação/PRF)

Daniel Costa de Sousa foi recapturado na madrugada do último domingo (28) no quilômetro 53 da rodovia BR-316, em Castanhal, nordeste paraense. Durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais se depararam com o mesmo empurrando a motocicleta no acostamento da via.

Ele foi abordado e, durante procedimento de busca pessoal, foi encontrado um revólver calibre 38, municiado com quatro cartuchos intactos. Após ser questionado sobre a procedência do armamento, Daniel disse que comprou para se defender de assaltos e que estava sofrendo ameaças.

Daniel empurrava uma motocicleta pelo acostamento da rodovia quando foi abordado pelos policiais (Foto: Divulgação/PRF)

FORAGIDO

Mesmo após o flagrante, Daniel se apresentou como “Nadison Rodrigues” e declarou que não possuía nenhuma documentação, mas após buscas no sistema da polícia, foi descoberto que se tratava de um foragido da colônia agrícola Heleno Fragoso, localizada no Complexo de Americano, em Santa Isabel do Pará.

Daniel estava foragido há mais de um ano. Ele era integrante de uma quadrilha especializada em assaltos a residências, resgate de presos de delegacias e unidades prisionais, além de ser um autor confesso e condenado por crimes de homicídio.

DILIGÊNCIAS

Daniel foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de Castanhal e deve responder agora em flagrante por porte de arma de fogo e falsidade ideológica.

(Com informações da PRF)

