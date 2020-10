Mesmo com dois a mais São Paulo empata com Fortaleza no jogo de ida da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o São Paulo ficou no empate por 3 a 3 com o Fortaleza no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputado no Castelão. Mesmo com um a mais desde o início do segundo tempo após a expulsão de Felipe Alves, os comandados de Fernando Diniz não souberam aproveitar a vantagem para saírem com a vitória.

Na parte final do confronto, Carlinhos também levou o cartão vermelho e o Tricolor atuou por dez minutos no 11 contra 9. Enquanto Brenner (duas vezes) e Luciano marcaram para os visitantes, David, Tinga e Gabriel Silva fizeram para o Leão.

O primeiro tempo foi movimentado e marcado pela objetividade das duas equipes. Afinal, logo na primeira jogada ofensiva, o Fortaleza abriu o placar com David em um rebote de escanteio. O São Paulo, por outro lado, empatou também em sua primeira chegada, com Brenner mostrando oportunismo. O entusiasmo não foi prolongado: o Leão desceu logo em seguida com Tinga, que acertou um chutaço de fora da área. Apesar de ser vazado novamente, os visitantes não desanimaram e chegaram ao empate com Luciano, completando cruzamento rasteiro de Igor Vinícius.

A segunda etapa começou com a expulsão de Felipe Alves, que deu um carrinho em Brenner na entrada da área. Mesmo com um a mais, o São Paulo bobeou pelo alto e Gabriel Silva de cabeça colocou o Fortaleza novamente na frente. O Tricolor permaneceu no ataque, porém sem efetividade nas conclusões. Foi só quando Carlinhos foi expulso que Brenner brilhou e fez o seu segundo gol na partida.

O segundo confronto entre São Paulo e Fortaleza pelas oitavas da Copa do Brasil acontecerá no dia 25 de outubro (domingo), às 20h30, no Morumbi.

O jogo – O jogo começou animado no Castelão. Logo na primeira chegada com perigo, o Fortaleza abriu o placar. Aos cinco minutos, Juninho bateu escanteio pela esquerda e Paulão ganhou por cima. Volpi fez boa defesa na cabeçada do zagueiro, porém David mostrou oportunismo no rebote para marcar.

Colocando a bola no chão, o São Paulo partiu para o ataque e chegou ao empate aos 15 minutos. Gabriel Sara desceu pela esquerda e cruzou rasteiro para Luciano. O camisa 11 pegou mal na bola, mas Brenner estava bem posicionado e desviou para as redes.

No entanto, a alegria durou pouco. Cinco minutos depois, Romarinho inverteu para Tinga, que avançou com liberdade e acertou um chute de rara felicidade no ângulo esquerdo da meta defendida por Volpi para colocar o Leão na frente do placar novamente.

Apesar do novo baque, o primeiro tempo ainda guardava mais um gol para os visitantes. Aos 43 minutos, Gabriel Sara deu belo toque de calcanhar para Igor Vinícius, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Luciano finalizar. Felipe Alves até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Logo no início do segundo tempo, o Fortaleza teve seu goleiro expulso. Brenner foi lançado por Gabriel Sara, passou por Felipe Alves e foi derrubado. O árbitro mostrou cartão amarelo, porém, logo após consultar o VAR, mudou para vermelho. Apesar da vantagem numérica, o São Paulo vacilou e sofreu mais um gol. Aos 19 minutos, Juninho cruzou com precisão e Gabriel Silva subiu alto e testou para as redes.

Em seguida, o Leão quase ampliou. Gabriel Silva arrancou em velocidade, saiu na cara de Volpi e carimbou o travessão. O Tricolor paulista respondeu com Tchê Tchê, que aproveitou sobra dentro da área e finalizou com perigo à direita do gol.

Aos 42 minutos, Carlinhos ofendeu o árbitro enquanto saía de campo e recebeu o cartão vermelho. Com dois a mais, o São Paulo partiu para cima e chegou ao empate com Brenner. Daniel Alves cruzou para área, Luciano errou o chute, mas Brenner mostrou novamente oportunismo para marcar e deixar tudo igual. O Tricolor ainda pressionou e parou em defesas de Max nos chutes de Daniel Alves e Vitor Bueno, porém sem sucesso na busca pela vitória.

Por:Gazeta Esportiva

