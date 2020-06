Mesmo com pandemia, manutenção da BR 163 no Pará segue sem interrupção

(Fotos:Jornal Folha do Progresso)- Os serviços de manutenção na rodovia BR 163 no Pará não foi interrompido, apesar da pandemia do coronavírus. Adotando todas as medidas de prevenção contra o Covid-19, as empresas terceirizadas e também as equipes do DNIT continuam com os trabalhos na rodovia para garantir a circulação dos motoristas e o escoamento da safra de grãos aos portos do Pará.

O trabalho de conservação é divido por trechos, da divisa do Mato Grosso até o Porto de Miritiruba varias empresas trabalham no trecho, com muito buracos e defeitos.

O trecho de responsabilidade da empresa “VF Gomes” no municipio de Novo Progresso , vem tomado dimensões , com boa parte dos serviços de tapa buraco e roçada concluso, uma nova camada de pavimento esta sendo revestida sobre a rodovia.

Entre os diversos trechos beneficiados nesses últimos dias está o do aeroporto com aproximadamente 10 km até a cidade de Novo Progresso, onde foi feito o serviço de tapa-buraco, e recebe nova camada de revestimento, melhorando o tráfego na região.

A BR-163, um das mais importantes rodovias do Brasil e do Estado. A Cuaibá / Santarém (BR-163) é também rota de escoamento da produção, do norte do estado do Mato Grosso para os portos de Miritituba e Santarém no Pará.

Quarentena

O fornecimento de materiais chegou a ser alterado devido à pandemia do coronavírus, como explicou o funcionário da VF Gomes par o Jornal Folha do Progresso. “As atividades de manutenção neste período de quarentena não sofreram paralisação. Elas foram apenas revistas e adequadas à situação atual, já que havia uma deficiência por parte de fornecedores de insumos e serviços”.

