Mesmo com um a mais, líder Atlético-MG é derrotado pelo Fortaleza no Castelão

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza, no Castelão, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo teve um jogador a mais em campo desde o primeiro tempo, já que o volante Felipe foi expulso aos 38 minutos. Sasha fez o único gol dos mineiros, enquanto David e Bruno Melo marcaram para o Leão.

Com o resultado, o Atlético-MG estacionou nos 27 pontos, três à frente do segundo colocado Flamengo. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Goiás, em casa, no sábado, às 21h. Enquanto isso, o Fortaleza chegou aos 20 pontos, na nona posição. O próximo compromisso do time é contra o Coritiba, fora de casa, no sábado, às 19h.

O jogo – Com uma escalação defensiva, o Fortaleza impôs muita dificuldade ao Atlético-MG, que teve dificuldade na construção ofensiva. Tanto que foram os mandantes que abriram o placar, aos 34 minutos. Tinga fez bom passe para David, que saiu de frente para Everson e finalizou com precisão no canto esquerdo para marcar.

No entanto, logo em seguida, Felipe cometeu falta em Arana, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 41, Mariano cruzou pela direita, Hyoran desviou de cabeça e Eduardo Sasha mostrou oportunismo para dominar, girar e finalizar para deixar tudo igual no Castelão.

Na segunda etapa, o Galo voltou imprimindo bom ritmo e quase virou com Keno, que exigiu boa defesa de Felipe Alves em chute de fora da área. Em seguida, Hyoran ficou com uma sobra, chutou cruzado e Marquinhos desviou para fora, perdendo chance inacreditável.

Aos 19, Yuri César acertou um belo chute de fora da área e marcou o gol, porém o atacante estava em posição ilegal quando recebeu a bola e o gol foi anulado pelo VAR. No entanto, o Fortaleza não desistiu de buscar o placar e chegou ao segundo aos 39. Osvaldo pegou sobra e cruzou na medida para Bruno Melo, que testou com precisão no canto e marcou.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini/assessoria)

07/10/2020 22:47

