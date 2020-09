Messi brilha em amistoso e Barcelona derrota o Girona

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

DE OLHO NA TAÇANo sábado (19), o Barcelona recebe o Elche, pela disputa do Troféu Joan Gamper, um torneio organizado pelo clube catalão de caráter amistoso que se realiza antes da estreia do clube na La Liga. De 54 edições, o Barça venceu 42.

TEM VAGA?Koeman revelou que conta com Philippe Coutinho. O brasileiro começou jogando e marcou seu primeiro gol na temporada com a camisa catalã.

FOCADODepois da polêmica e do desejo de deixar o clube catalão, Messi mostrou que dentro de campo dará seu máximo. O argentino começou a jogada do primeiro gol e fez outros dois. Um deles foi um lindo chute de fora da área de perna direita.

No penúltimo amistoso antes da estreia do Barcelona na La Liga 20/21, o clube catalão derrotou o Girona por 3 a 1. Coutinho e Lionel Messi, duas vezes, balançaram as redes para os mandantes. Saiz descontou para os visitantes.

