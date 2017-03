Messi marca, Argentina bate o Chile e sobe na tabela das Eliminatórias

Fonte: Gazeta Esportiva – Nesta quinta-feira, a Argentina entrou no grupo de classificados diretamente para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Jogando no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, os hermanos bateram o Chile pelo placar mínimo com um gol de Lionel Messi.

O primeiro tempo foi de muita movimentação, mas pouca criatividade da Argentina. Com Messi atuando recuado, quase como camisa 10, os hermanos sofriam para criar oportunidades, mas conseguiram abrir o placar com um pênalti. Fuenzalida empurrou Di María na área e o árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci anotou a infração. Na cobrança, Messi deslocou o goleiro e fez 1 a 0.

À frente no placar, a Argentina recuou e começou a apostar nos contra-ataques. O Chile, jogando fora de casa, tentou pressionar, mas não conseguiu assustar o goleiro Sergio Romero antes do final da primeira etapa.

No segundo tempo, a Roja começou a apertar em busca do empate e, só não igualou o placar, por conta do travessão. Sánchez cobrou falta por cima da barreira e carimbou o poste. Na sequência, Beausejour cruzou rasteiro, Castillo desviou fraco, e Romero por pouco não engoliu um frangaço.

O Chile ainda teve um pênalti não marcado aos 29 minutos. Sánchez fez uma jogadaça individual após deixada de Castillo e acabou derrubado por Otamendi na risca da grande área. Apesar dos protestos dos chilenos, Ricci marcou a infração fora.

Com o resultado, a Argentina subiu para os 22 pontos, ganhando duas posições na tabela de classificação e alcançando o terceiro lugar. O Chile, ao contrário, perdeu duas colocações, caiu para sexto e está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Na próxima rodada, a 14ª das Eliminatórias, a Argentina visita a Bolívia, terça-feira (28), enquanto o Chile recebe a Venezuela. Nove dias depois, na quinta-feira (31), os hermanos visitam o Uruguai, e o Chile recebe o Paraguai.

