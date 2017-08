Messi posta foto com Neymar e Suárez e anuncia ‘retorno’ do brasileiro

Craque argentino dedicou a publicação ao zagueiro Piqué, que foi protagonista de um post polêmico envolvendo a transferência de Neymar

Lionel Messi surpreendeu seus seguidores na tarde desta terça-feira (22) ao postar em seu perfil no Instagram, com tom de brincadeira, é claro, uma foto em que ele aparece ao lado de Neymar e Suárez. Na publicação, o argentino marcou o zagueiro Piqué para avisá-lo que o brasileiro “voltou”.

A intenção do camisa 10 do Barcelona foi brincar com o defensor espanhol, que protagonizou uma postagem polêmica durante a novela da transferência de Neymar. Na ocasião, diante da incerteza se o brasileiro deixaria ou não o clube catalão, Piqué publicou uma foto com o jogador sugerindo que ele permaneceria na Catalunha. Mas não foi isso o que aconteceu: Ney foi para Paris.

“Voltou, Piqué”, escreveu Messi, acrescentando emojis de gargalhadas.

