Mestre de capoeira é morto com 12 facadas após dizer que votou no PT, em Salvador

Um homem foi morto com 12 facadas nas costas, em um bar no Engenheiro Velho de Brotas, na região central de Salvador, na madrugada desta segunda-feira. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), o mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, de 63 anos, conhecido como Moa do Katende, foi atacado após uma discussão política. O autor do crime, identificado como Paulo Sérgio Ferreira de Santana, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

A confusão teria começado por volta das 2h40, após um homem gritar palavras de apoio ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL). O mestre de capoeira teria respondido que, ali, as pessoas preferiam o Partido dos Trabalhadores (PT). Ainda de acordo com a SSP-BA, a perícia analisou o corpo da vítima e constatou que foram desferidas 12 facadas na região das costas. De acordo com as primeiras informações, o agressor e a vítima não se conheciam antes do fato.

“O autor de um homicídio, na madrugada desta segunda-feira (8), em Salvador, contra um mestre de capoeira, alegou discussão política como motivação do crime”, afirma a SSP-BA em um comunicado.

De acordo com a delegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) responsável pelo caso, Milena Calmon, Paulo tinha envolvimento com outros dois casos de discussões em 2009 e 2014.

“Vamos ouvir outras testemunhas que nos ajudarão a esclarecer totalmente o caso”, afirmou a delegada.

Ainda segundo o comunicado da SSP-BA, “o autor do assassinato e da tentativa de homicídio informou que foi xingado e que estava consumindo bebida alcoólica desde o início da manhã de domingo”. Em depoimento, Paulo comentou que estava arrependido.

Policiais militares da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam Paulo Sérgio em flagrante, “que cometeu o crime logo após uma discussão política sobre o resultado das eleições, na Avenida Vasco da Gama, Dique do Tororó”, disse a PM em nota.

“O criminoso fez duas vítimas a facadas, um homem de 63 que não resistiu aos ferimentos e morreu no local e outro, de 51 anos, atingido no braço e socorrido por populares para o Hospital Geral do Estado (HGE)”, afirma a corporação.

O homem ferido foi um primo de Moa do Katende, segundo a filha da vítima, Jasse Mahi, de 27 anos. Ela disse ainda que seu parente Germínio Pereira precisou passar por cirurgia no HGE. Procurada, a assessoria de imprensa da Secretaria de estado de Saúde da Bahia (Sesab) afirmou que não divulga o estado de saúde pacientes.

Segundo a SPP-BA, Germínio teria tentado defender Moa do Katende do ataque.

De acordo com Jasse, seu pai era presente na vida dos filhos e muito querido pelos alunos de capoeira. Segundo ela, o irmão de Moa do Katende presenciou a discussão no bar e está bastante abalado.

— Meu pai estava num barzinho quando começou essa discussão política. O rapaz saiu, mas depois voltou e esfaqueou meu pai — disse Jasse. — Ele era um pai maravilhoso. Todo mundo ama meu pai, ele não tem inimigo.

A PM disse que uma equipe se deslocou até o bar assim que foi acionada, por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). No local, os PMs receberam a denúncia de que o autor do crime teria fugido para um beco próximo e iniciaram as buscas. Os policiais avistaram um rastro de sangue que levava até uma casa e o localizaram escondido no banheiro, onde foi preso em flagrante. Ele já estava com uma mochila com roupas no intuito de fugir.

Ainda segundo a PM, o autor do crime foi levado para o HGE para ser medicado, pois estava com um corte no dedo, e depois foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O enterro de Moa do Katende será às 16h30 desta segunda-feira no cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa das Quintas, em Salvador, onde a família planeja realizar uma homenagem ao mestre de capoeira.

“Quero convidar a todos amigos, alunos e mestres de capoeira para prestar a última homenagem a este homem incrível que ele foi”, convidou a filha da vítima em um post no Facebook. “Tragam Berimbau!”, completou.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a violenta morte de Moa do Katende.

Um dos posts diz que “guerrido defensor da cultura e do povo negro, sempre a frente pela qualidade de vida da população mais pobre e desfavorecida fará muita falta”.

“Meus sentimentos à família desse grande Baluarte da Capoeira! Adeus, Mestre Moa Do Katende! A Capoeira está de luto!!”, escreveu outra pessoa.

“O autor de um homicídio, na madrugada desta segunda-feira (8), em Salvador, contra um mestre de capoeira, alegou discussão política como motivação do crime. Paulo Sérgio Ferreira de Santana, 36 anos, usou uma faca para acertar fatalmente Romualdo Rosário da Costa, 63 anos, e Germínio do Amor Divino Pereira, 51, parente da vítima, que encontra-se, no Hospital Geral do Estado (HGE), com ferimento no braço.

Segundo informações preliminares Paulo chegou em um bar, na localidade do Dique Pequeno, bairro do Engenho Velho de Brotas, e se envolveu em uma discussão com ‘Moa do Atendê’, como era conhecido Romualdo. Após desentendimento, o autor da agressão saiu do estabelecimento, buscou uma arma branca, na sua residência, e retornou ao bar.

No local, Paulo deu facadas, nas costas de Romualdo, que estava sentado, e um golpe com a mesma arma branca, no braço de Germínio. Moa do Atendê morreu, no local, e o seu parente foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internado.

No Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o autor do assassinato e da tentativa de homicídio informou que foi xingado e que estava consumindo bebida alcoólica desde o início da manhã de domingo. Em depoimento ele comentou ainda que estava arrependido.

“Vamos ouvir outras testemunhas que nos ajudarão a esclarecer totalmente o caso”, comentou a delegada do DHPP Milena Calmon, reponsável pelo caso. A policial informou ainda que Paulo tinha envolvimento com outros dois casos de discussões em 2009 e 2014″.

