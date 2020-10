Metade dos municípios do Pará terá apoio das Forças Armadas nas eleições 2020

TSE recebeu pedido de 72 cidades paraenses, de 52 zonas eleitorais – (Foto:Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Metade dos municípios paraenses deve contar com apoio da força federal para a realização das eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu pedido de garantia da votação e da apuração das eleições para 545 municípios em dez diferentes Unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Na última quarta-feira (20), foi publicado o decreto presidencial autorizando o uso das Forças Armadas para ajudar no pleito. Segundo o TSE, além de reforçar a segurança nos municípios que solicitam, os militares prestam apoio logístico para o transporte de urnas aos locais de difícil acesso como aldeias indígenas, por exemplo. Na lista dos que pediram esse reforço, estão 72 cidades paraenses, de 52 zonas eleitorais.

Coordenador de segurança do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), Jorge Monteiro explica que é feito um levantamento junto as zonas da necessidade de reforço da segurança. As informações são compartilhadas com o Estado, que analisa as condições de garantir a segurança e todo o suporte necessário nesses municípios. Se houve necessidade, a força federal, composta pelos militares das forças armadas, e os demais órgãos nacionais de segurança e trânsito, como Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, prestam apoio, trabalhando em conjunto com o Estado.

“Principalmente na parte de segurança, apoio no local de votação, seções eleitorais, incidente nos locais de votação. Podem gerar outras situações que necessitem desse apoio, questões de transporte, apoio logístico”, esclarece.

Há vários anos, o Pará conta com o apoio das Forças Armadas para as eleições e é um dos estados com maior número de municípios que solicitam esse reforço, ficando atrás do Piauí (150 municípios), Rio Grande do Norte (114) e Maranhão (98), segundo a última lista dos municípios que vão receber apoio da força federal, no pleito municipal de 2020, publicada pelo TSE.

“Devido nossa área geográfica ser muito grande, a localização, geralmente nós somos um dos estados que mais solicita força federal. Nossa logística é muito complicada. A Secretaria (Estadual) de Segurança Pública está finalizando o planejamento, juntamente com Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Detran, Guardas Municipais. O Exército, a Polícia Federal e Rodoviária também estão finalizando esse planejamento”, observou Jorge Monteiro.

Segundo ele, a pandemia do novo coronavírus representa um desafio a mais durante as eleições. Medidas já foram tomadas pela justiça eleitoral, como garantia de equipamentos de proteção individuais para os que vão trabalhar nas seções, álcool gel e líquido e organização para tentar controlar o máximo possível a entrada de pessoas nos locais de votação. “Com as seções eleitorais, temos uma demanda, mas, para os locais de votação, estamos tentando encontrar uma forma para isso. A pandemia é um grande desafio, para qualquer evento que se faça no momento”, completou o coordenador de segurança do TRE/PA.

Procurado, o Comando Militar do Norte (CMN) informou que irá empenhar militares nas Eleições 2020 para Garantia da Votação e Apuração (GVA). No momento, aguarda as determinações vindas tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto do Ministério da Defesa com a definição dos locais e as formas que irão atuar, assim como o quantitativo de militares. Assim que receber as diretrizes, o CMN irá informar à imprensa os detalhes dos trabalhos durante o pleito eleitoral.

