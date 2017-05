Meteorologia prevê pouca chuva e muito calor em junho

Na região mais ao Norte do Estado, a temperatura média ficará em torno dos 26º

O Instituto Nacional de Meteorologia do Estado do Pará (Inmetro/PA) diz que o mês de junho será de poucas chuvas e muito calor em praticamente todas as regiões do Pará, diferente do que vinha acontecendo no chamado inverno amazônico, que este ano foi bem mais intenso em função do fenômeno La Niña (fenômeno natural que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental).

Na região mais ao Norte do Estado, a temperatura média ficará em torno dos 26º, com máxima de 32º e mínima de 22º.

Já no sul do Pará, a temperatura média também ficará em torno dos 26º, com máxima de 34º e mínima de 19º.

Segundo o meteorologista Sidney Abreu, as chuvas, muito intensas durante o chamado Inverno Amazônico deste ano, devem ficar menos recorrentes e mais fracas a partir de junho em todo o Estado. Apesar disto, por conta das condições climáticas da região, devem acontecer com alguma frequência, sobretudo à tarde e à noite. “Em razão da alta umidade, das florestas, dos rios, de todas estas condições favoráveis, as chuvas ainda estarão presentes durante as tardes e noites no Pará, mas, agora, com bem menos intensidade do que nos primeiros meses deste ano, que foram bem acentuadas, caracterizando um inverno amazônico muito rigoroso”, explicou.

De acordo com o meteorologista, as chuvas, neste segundo semestre, serão esporádicas e pontuais. “Em Belém, por exemplo, no mesmo horário, poderá chover em um bairro e não chover nos demais. Já será bem diferente das chuvas do primeiro semestre, que contemplava a cidade inteira. São chuvas bem diferentes”, diz.

Para a agricultura, o chamado verão amazônico, que começa em junho, deve enfraquecer o plantio e a colheira de determinadas culturas, como avaliou o meteorologista. “Os agricultores, agora, neste segundo semestre, terão que investir mais em irrigação, para alcançar resultados satisfatórios no plantio e na colheita, por conta das chuvas poucos frequentes. É um período que a agricultura não produz tanto como nos primeiros meses do ano, em razão do clima”, explica.

