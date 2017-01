Meteoros não estiveram na origem de vida na Terra, diz estudo

Pesquisa indica que a formação de vida no nosso planeta teve início cerca de dois milhões de anos antes da queda de meteoros

Uma das teorias mais conhecidas para explicar a existência de vida na Terra tem sido a queda de meteoros no nosso planeta há cerca de 471 milhões de anos atrás. O fenômeno terá resultado no aparecimento de novas espécies nos oceanos. Ou pelo menos era nisso que acreditava antes, com uma nova investigação esta hipótese ‘por terra’.

Conta o Science Alert que, de acordo com uma investigação levada a cabo na Universidade de Lund na Suécia, a vida na Terra terá começado dois milhões de anos antes, desvinculando o aparecimento de novas espécies à queda de meteoros. Em vez disso, a equipe está disposta a arriscar outra teoria.

“É razoável que o alto nível do mar da altura tenha contribuído para o desenvolvimento, com as grandes áreas a poderem ter mais espaço para impulsionar existência de vida. Combinado com a presença de continentes pequenos e benéficos para esfriar o clima, temos uma grande receita para a diversificação biológica”, contou, Anders Lindskog, um dos responsáveis pelo estudo.

