‘Metralhadora do Rambo’ apreendida pela PM é de brinquedo. (Foto: Divulgação/PM)- Uma análise da Delegacia Especializada em Armas Munições e Explosivos (Desarme) constatou que a suposta metralhadora M60 apreendida pela PM em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, é uma arma de Airsoft. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, trata-se de um armamento de pressão com munição plástica, usada para treinamento e entretenimento.

A suposta metralhadora apreendida na última quinta-feira pelos policiais militares do 16º BPM (Olaria) chegou a ser comparada com arma utilizada pelo personagem Rambo. A arma de airsoft será encaminhada ao Serviço de Perícias de Arma de Fogo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli da Polícia Civil para exames periciais.

O armamento chamou atenção de especialistas consultados pelo EXTRA, pois nunca foi apreendida uma metralhadora M60 no Rio.

Fonte:Extra

