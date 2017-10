Metrô e CPTM têm um caso de assédio sexual a cada dois dias

Ainda segundo o texto, a estação com o maior número de casos é a Sé, por onde circulam 600 mil pessoas por dia

As estações de Metrô e da CPTM registraram 156 denúncias de assédio sexual contra mulheres de janeiro a setembro deste ano, segundo a Lei de Acesso à Informação. Como observado pelo “G1”, o levantamento revela que é registrado quase um caso a cada dois dias, considerando apenas os episódios denunciados pelas mulheres.

Ainda segundo o texto, a estação com o maior número de casos é a Sé, por onde circulam 600 mil pessoas por dia. Neste ano, foram registradas 25 ocorrências dentro e fora dos vagões. Na sequência, aparecem as estações Brás, com 13 casos, Palmeiras-Barra Funda, com 8, Pedro II, 7, e Santo Amaro, também com 7.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...