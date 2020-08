Meu Mundo Miss – @belezafashionpara

“Eu sempre trabalhei com gestão de pessoas, estava acostumada com palestras, workshops, cursos e inúmeros eventos presenciais. Me tornei mãe e larguei o meu trabalho para me dedicar exclusivamente as minhas três filhas. A rotina de casa era sempre a mesma, e muito mais exaustiva que o meu trabalho anterior, porém muito gratificante, pois mesmo com o cansaço, chegar no fim do dia e ver meus bebês dormindo ou sussurrando suas primeiras palavras, me fazia uma mulher muito completa”

A jovem empresária Élida Ferreira, de 34 anos de idade, sempre foi movida a desafios e novos caminhos. Empreender é uma de suas grandes qualidades, ex proprietária de uma escola de informática na cidade onde morou por 15 anos, também atuou como caixa de loja, atendente e secretária de consultório médico e odontológico. Estar de frente com o público a tornou uma mulher forte, de fibra e visionária.

“Tinham pessoas que chegavam sorridentes, educadas e que me motivavam a estar naquele trabalho. Já outras que nem sequer davam um bom dia e partiam pra arrogância, muitos perfis diferentes, mas é isso, trabalhar com o público é se desafiar todos os dias.”

Élida Ferreira, hoje está à frente do Beleza Fashion Pará, o maior evento de beleza jovem do norte do Brasil, evento anual, que ocorre na capital paraense, e reúne meninas e meninos de diversos cantos do Pará, desde o interior até a região metropolitana de Belém, detém as franquias Mini Miss Pará Universe, Miss Pará Juvenil Universe, Miss Pará Pré Teen Universe, Miss Teen Pará Universe, Miss Pará América’s Internacional, Miss Pará Beleza Negra, Miss Pará Undreground, Miss Pará Plus Size, Miss Pará Inspiração e a categoria Príncipe Pará.

“Meu contato com o mundo miss era 0, só tinha ido em um concurso municipal na minha cidade. Nunca me imaginei ou sequer passou pela minha cabeça que um dia seria o meu trabalho. E hoje estou aqui, realizada, graças à loucura de mãe e sonho de filha”

Sua história no mundo miss começou em 2014, quando sua primogênita Maria Clara Ferreira, na época, cheia de sonhos, disse que sonhava em ser Mini Miss, então passou em uma seletiva e foi coroada Mini Miss Pará Universe 2015. Enfrentando uma crise financeira na época, arregaçou as mangas e passou a vender vatapá de porta em porta, para fazer o pagamento da inscrição. No seu caminho apareceram alguns amigos que a ajudaram, e finalmente embarcou para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com as três filhas e com o único objetivo, que era realizar o sonho de sua filha.

Durante a preparação de sua filha para o Mini Miss Brasil, Élida Ferreira, ainda teve tempo de semear o mesmo sonho em uma outra garota, Maelly Munhoz, que se tornou a Miss Teen Pará Universe 2015, e pelo seu bom desempenho e talento musical, foi selecionada a integrar o time de grandes agências de modelos do Rio de Janeiro.

Maria Clara Ferreira ficou entre as 5 finalistas, top4, teve o traje de gala mais comentado e elegante da noite, foi convidada a representar o Brasil no Mini Miss Word em Paris naquele ano. O sucesso foi tamanho, que assim que o evento terminou, Élida Ferreira foi convidada para se tornar a coordenadora no Estado do Pará, que até então era a primeira participação do Estado no evento nacional.

“Eu vi a minha filha naquele palco brilhando e não resisti, chorei muito, e a cada vez que o nome dela era citado pelos jurados e pelo público, o meu coração de mãe vibrava junto. Quando surgiu o convite pra assumir a coordenação no Estado do Pará, eu mesmo sem experiência alguma, aceitei prontamente, porque além do sonho da minha filha, eu queria ter a chance de realizar o sonho de muito mais pessoas.”

A cidade de Novo Progresso tem um vasto histórico de misses que foram descobertas pela empresária, Natália Celestino Behlign Mini Miss Pará Universe 2017 e Mini Miss Brasil Elegância 2017, Nicole Domingues Miss Pará Juvenil Universe 2017, Cristina Bruna Tenório Miss Pará América’s 2017, Ana Isabel Gomes Campos Mini Miss Pará Fashionista 2017 e Mini Miss Brasil Mercosul 2018, sendo a primeira criança paraense a representar o Brasil internacionalmente, Larissa Ganzala Mini Miss Pará Turismo 2018, Larissa Feitosa Miss Pará Pré Teen Universe 2019 e Top10 no Miss Brasil Pré Teen Universe, Jaine Lima Miss Pará América’s 2019, Roberta Nathana Top3 no Miss Teen Pará Universe 2017, Miss Pará Underground 2019 e Miss Brasil Underground 2019.

Atualmente o Beleza Fashion Pará revela inúmeros talentos, como modelos, atrizes, jornalistas, influencers, cantores, etc. Leva a cultura nortista para todo o Brasil e até no exterior. E ainda faz desse evento uma fonte de renda para inúmeras famílias todos os anos. É um evento inovador, tradicional, familiar e inclusivo. Onde os mais variados perfis, idades, sonhos, histórias, se encontram para troca de experiências, uma grande fábrica de amizades e confraternização.

Para esse ano, além das novidades preparadas pela coordenação, e atendendo a todos os requisitos de segurança exigidos pela OMS no combate ao COVID-19, o evento acontecerá em novembro, e as inscrições estão sendo realizadas através da página oficial no instagram e facebook @belezafashionpara, com idade de 2 á 30 anos, meninos e meninas que sonham em ser a nova estrela do Beleza Fashion Pará, inscrevam-se e participem. Link para pré inscrição https://forms.gle/7V7HKwMAoDEKX7VG7

