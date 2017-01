México vai enviar US$ 48 mi para suporte a emigrantes nos EUA

De acordo com o G1, a verba deve ser usada para contratar “assessoria jurídica e tradutores para que nossos imigrantes lá tenham todo o apoio necessário”, explicou o presidente do Senado, Pablo Escudero.

Para proteger os imigrantes mexicanos que estão nos Estados Unidos, o governo do país vai enviar 1 bilhão de pesos (cerca de 47,8 milhões de dólares ou R$ 150 milhões) aos consulados do México instalados em seu país vizinho. A ação foi divulgada após anúncio das novas políticas pelo presidente Donald Trump.

