Michel Temer amplia investimento militar em 36% e verba para setor supera Educação

Educação, que sofreu bastante com os cortes em 2015, continua no mesmo patamar. O setor teve, em 2015 e 2016, apenas R$ 5,7 bilhões dos R$ 13,8 bilhões previstos.

Entre todos os ministérios, por enquanto, Defesa é o segundo a receber mais investimentos do governo Temer. Perde apenas para Transportes, que sofreu com a crise em 2015, mas alcançou investimento confortável de R$ 10,5 bilhões em 2016.

Mesmo com a curva ascendente, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, já avisou que esse valor não será repassado integralmente e deve sofrer algum corte ao longo do período.

Já no fim do ano passado, o investimento subiu para R$ 9,15 bilhões e superou o Orçamento em R$ 1,85 bilhão. A previsão para 2017 vai além: R$ 9,7 bilhões.

Segundo dados de execução orçamentária do sistema Siga Brasil, do Senado, o investimento militar em 2016 doi 36% superior ao do ano anterior.

