Michel Temer visita São Geraldo do Araguaia nesta quinta-feira

Presidente deve assinar ordem de serviço pra construção de ponte

O presidente da República, Michel Temer, participa nesta quinta-feira (14), da assinatura das ordens de serviço para a construção da ponte que ligará os municípios de Xambioá, no Tocantins, e de São Geraldo do Araguaia, sudeste paraense. Serão investidos R$ 132 milhões na obra, que deve começar até janeiro de 2018 e beneficiar mais de 40 mil pessoas.

Primeiro, Temer estará em Xambioá; na sequência, segue para São Geraldo do Araguaia. Após as assinaturas das ordens de serviço, começam os trabalhos de contratação de mão de obra e mobilização. Com extensão de 1,7 mil metros, a ponte, antiga reivindicação da população da região, tem prazo de construção de três anos. Atualmente, a travessia entre os dois municípios, ligados pela BR-153, é feita por meio de balsas.

Assim como em Xambioá, haverá desenvolvimento em São Geraldo do Araguaia, aposta o prefeito da cidade de 29 mil habitantes, Edilson Pereira de Carvalho. A cidade tem grande potencial turístico, com cachoeiras e sítios históricos. “Muitos deixam de visitar São Geraldo pela dificuldade de acesso. Com a ponte, o turismo será potencializado e a cidade beneficiada”, afirmou.

Segundo Carvalho, a ponte entre as duas cidades vai facilitar o escoamento dos produtos produzidos no município. Atualmente, as principais fontes de renda de São Geraldo do Araguaia são a pecuária e a agricultura. Diariamente, 150 veículos e 500 pedestres fazem a travessia para o município tocantinense.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...