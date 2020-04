Micro e pequenos empresários reclamam de demora no pagamento do Fundo Esperança

Quase um mês depois do início do cadastro, quem ainda aguarda o recurso, reclama da demora e da falta de informações.(Foto:Reprodução)

A promessa de crédito para apoiar micro e pequenos empresários paraenses no enfrentamento da crise causada pela pandemia da covid-19 encheu muita gente de esperança. Quase um mês depois do início do cadastro, quem ainda aguarda o recurso, reclama da demora e da falta de informações sobre o fundo esperança, prometido pelo governo do estado.

“A gente teve a orientação que era pra gente aguardar que iam entrar em contato. Até agora nós não recebemos uma única ligação de nenhum consultor desse fundo”, disse a empresária.

Para ajudar micro empresários e autônomos, o governo do Estado lançou no final do mês de março em parceria com o Banpará e o Sebrae, o Fundo Esperança com o objetivo de oferecer linhas de crédito de até R$15 mil. O empréstimo tem taxa reduzida de 0,2% ao mês e pode ser parcelado em até três anos, com o pagamento da primeira parcela em até 90 dias.

Empresários de Belém que já fizeram a sua inscrição aguardam pela liberação do benefício. Segundo a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, esse contato está acontecendo todos os dias, de 8h da manhã até as 20h.

O secretário Adler Silveira informou que o governo já liberou R$ 59 milhões para 26 mil pessoas que atenderam aos requisitos para receber o recurso. Segundo ele, a secretaria está ligando para os inscritos e vai adotar um robô para agilizar o contato.

Por G1 PA — Belém

