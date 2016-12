Micro-ônibus da Cooperativa Buburé tomba entre Itaituba e Jacareacanga

Mais um acidente com micro-ônibus da Cooperativa Buburé. Dessa vez, o acidente aconteceu na Transamazônica, BR-230, entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, por volta das 16hs desta segunda feira, 12. Segundo informações um micro-ônibus da cooperativa Buburé que faz a linha; Itaituba; Jacareacanga. Saiu de “Jacaré” na manhã desta segunda feira, 12, por volta das 9hs, sentido Itaituba, com aproximadamente 20 passageiros, inclusive crianças. Os passageiros relataram que a estrada estava molhada e lisa, faltando cerca de 90 km para chegar à Itaituba, devido às condições da estrada, o micro-ônibus derrapou, rodou e tombou na beira da estrada, causando um grande susto nos passageiros. Todos ficaram bastantes assustados, felizmente ninguém se feriu gravemente, apenas uma mulher teve alguns machucados. Após o acidente todos os passageiros conseguiram sair do micro-ônibus e foram para a beira da estrada. Depois de algum tempo outro veiculo foi buscar os passageiros, a mulher que teve mais machucado foi levada para o Hospital Municipal.

