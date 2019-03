Microsoft mira desenvolvedores de videogames, desafiando o domínio na nuvem da Amazon

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A empresa também possui títulos como “Halo”, a franquia de ação de ficção científica para Xbox e Windows, além do “Minecraft”, um jogo popular em dispositivos móveis com sistemas operacionais da Apple e Google.

A Microsoft concorre com a divisão de serviços para web da Amazon para vender esses serviços em nuvem. Mas está no negócio de videogames com seu dispositivo Xbox desde 2001 e tem 64 milhões de usuários para seu serviço de jogos online Xbox Live.

Os serviços são projetados para funcionar com títulos jogados em qualquer dispositivo – incluindo aqueles com sistemas operacionais de concorrentes da Microsoft, como Apple e Google.

