Microsoft Pay chega ao Outlook para você pagar contas direto do e-mail

A atualização também introduzirá o sistema Adaptative Cards, que implementa cartões na interface do Outlook para que os desenvolvedores possam agrupar informações e exibir notificações contextuais de e-mails e conversas. Fonte: The Verge, Office Dev Center

De acordo com a companhia, a novidade será liberada para os usuários de forma gradativa nas próximas semanas, permitindo que pagamentos sejam feitos a partir de faturas ou contas abertas enviadas por e-mail na caixa de entrada do Outlook, dispensando, assim, a utilização de outros programas para tal finalidade. Inicialmente, o serviço oferecerá suporte a companhias parceiras como Stripe, Braintree, Zuora, FreshBooks, Intuit, Invoice2Go, Sage, Wave e Xero.

Nesta segunda-feira (7), a Microsoft anunciou que o seu serviço de pagamento começou a ser liberado no Outlook, passando a permitir a realização de transações financeiras a partir do gerenciador de e-mails. A mudança em questão faz parte das atualizações que a gigante de Redmond prometeu para diminuir a distância entre desenvolvedores e usuários através de integrações mais amplas em seus softwares.

