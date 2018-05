Microsoft revela versão limitada e rara do Xbox One do Pantera Negra.

Somente cinco unidades produzidas no mundo todo.

Xbox One X ganhará uma edição limitada do herói Pantera Negra, da Marvel Comics, mas nem todo mundo vai poder comprar. Na verdade, apenas cinco unidades foram produzidas deste modelo, que já é raríssimo. As versões serão distribuídas em um concurso oficial promovido pela Microsoft e Marvel Studios, apenas para moradores dos EUA e Canadá, durante o mês de maio. As primeiras fotos de divulgação foram reveladas, mostrando decorativos temáticos.

O Xbox One X do Pantera Negra vem com o rosto do personagem em sua carcaça, nas cores preto e dourado, com detalhes em todo o corpo do console, incluindo a logo do filme do personagem, na parte frontal. Há ainda dois controles no pacote: um inspirado pelo Pantera Negra e outro baseado no visual do Jaguar Dourado, Erik Killmonger, vilão da película recente. O valor do console não foi estimado, dada sua raridade de fábrica.

O pacote também inclui uma cópia em 4K do filme em uma edição chamada de Ultra HD Cinematic Universe Edition, recheada de extras e com a maior resolução possível, acompanhando o lançamento doméstico do longa-metragem, em 15 de maio.

Por: Techtudo/Foto: Divulgação/Microsoft

