Microsoft vai mudar funcionamento do Alt+Tab no Windows 10.

A Microsoft pode mudar um dos atalhos mais clássicos do Windows. A empresa está preparando uma nova grande atualização para o sistema operacional que inclui modificações de funcionamento para o Alt+Tab, atalho do teclado usado atualmente para navegar entre janelas abertas no computador.

A mudança consiste em fazer o atalho alternar não somente entre as janelas abertas, mas também entre as abas que estão abertas dentro de cada programa ou mesmo do navegador. Atualmente, se o usuário tem dois programas abertos, como o Word e o Chrome, o Alt+Tab intercala entre os dois, excluindo os arquivos abertos dentro do Word ou as abas do Chrome. A mudança passará a incluir isso. Atualmente, para intercalar entre abas de um mesmo programa existe o atalho Ctrl+Tab.

A proposta, apresentada durante a Build 2018, evento da Microsoft para desenvolvedores, pretende dar uma visibilidade maior ao usuário sobre tudo que está aberto no computador.

A ferramenta deve ser incluída antes no Windows Insiders, programa em que usuários testam ferramentas e dão feedback à Microsoft. A novidade deve chegar oficialmente no próxima grande atualização do Windows, ainda sem data de lançamento.

