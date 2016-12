Milhares de jovens encontram nJovem Aprendiz Banco do Brasil 2017

Inscrições do programa Jovem Aprendiz uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho que está tão competitivo. O mercado está cada vez mais exigente, além de poucas vagas serem oferecidas, ainda exige que o profissional tenha qualificação para poder ingressar na vaga.

Programa do Banco do Brasil, que visa encaminhar jovens para o mercado de trabalho. O programa Jovem Aprendiz Banco do Brasil é a mais nova iniciativa da instituição nesse sentido, porém, é fruto de um vasto know-how em se tratando de colocação de jovens e adolescentes ao mercado de trabalho, sendo que a primeira inserção desse tipo do banco foi em 1971.

Como Funciona o Programa Jovem Aprendiz BB

O programa Jovem Aprendiz Banco do Brasil ocorre durante todo ano, mas no inicio do ano o número de vagas é maior. a inscrição pode ser realizada diretamente no Banco do Brasil e em todas as unidades.

Outra forma de concorrer a uma das vagas é fazendo a inscrição no CIEE pelo site http://www.ciee.org.br/portal/acesso.asp ou se inscrever diretamente em uma das unidades mais perto de você. Durante o estágio o jovem tem total apoio de um profissional que o acompanha durante todo processo.

Uma das características do programa Jovem Aprendiz Banco do Brasil é a sua extensão, haja visto que o programa está presente em inúmeras agências do país, nos quatro cantos do Brasil.

O programa Jovem Aprendiz Banco do Brasil mescla a qualificação profissional, compreendidos os conhecimentos necessários para o bom desempenho no setor bancário com os valores éticos, morais e socioambientais praticados em nossa sociedade.

Requisitos para Participar o Aprendiz Banco do Brasil

O programa oferece estágio de 2 anos. O estágio oferece carga horária de 4 horas diárias por 5 dias da semana sendo que 4 deles serão na empresa do banco e um dia na Entidade Sem Fins Lucrativos.

Os jovens precisam atender aos seguintes requisitos:

– Ter idade entre 15 e 23 anos;

– Renda familiar de no máximo meio salário mínimo regional per capita;

– Ter uma boa frequência na escola e boas notas;

– Ser estudante de escola pública;

– Estar cursando no mínimo o oitavo ano do Ensino Fundamental.

Quais os Benefícios do Programa Jovem Aprendiz 2017

Os jovens inscritos no programa terão direito a inúmeros benefícios durante o tempo de estágio, como:

– Um salário mínimo vigente por mês;

– Vale transporte e vale alimentação;

– Décimo terceiro salário;

– Férias;

– Seguro-Saúde;

– Curso de Orientação Profissional e material preparatório para a Seleção Externa do Banco;

Todos esses benefícios o jovem começa a receber logo após o início do estágio.

Importância do Programa Jovem Aprendiz 2017

O programa Jovem Aprendiz tem grande papel social na vida dos jovens, uma vez que os mesmos conseguem inserção no mercado de trabalho e na sociedade em condições de igualdade.

O projeto do Banco do Brasil beneficia milhares de jovens em todo país que podem contar com a possibilidade de adquirir conhecimento e experiência para seu futuro profissional. O melhor desse programa é que os menores aprendizes continuam estudando adquirindo conhecimento e assim que terminam o prazo de estágio podem participar de concursos públicos.

