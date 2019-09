Milhares de sardinhas aparecem mortas em rio de São Caetano de Odivelas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um laudo técnico está sendo preparado pela Secretaria em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e deve apontar as causas do incidente.

Através de nota, a Secretaria de Meio Ambiente informou que de fato uma grande quantidade de peixes apareceram mortos no rio Camapu, mas que as causas ainda não foram confirmadas.

A limpeza do local pode ocorrer através de ação do poder público e dos moradores, mas principalmente pela evacuação das águas, o que pode levar alguns dias

Além da morte dos peixes, os pescadores da vila de Boa Vista do Camapu, também denunciam que uma mancha preta apareceu no rio e a suspeita é que seja óleo combustível.

Dezenas de peixes, da espécie sardinha, apareceram mortos no rio Camapu, em São Caetano de Odivelas, município do nordeste paraense.

You May Also Like