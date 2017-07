Milho e Arroz finaliza colheita de grãos em Novo Progresso

O tempo seco tem favorecido a colheita da safrinha 2017 , alguns agricultores optaram pelo arroz, outros o milho, os dois produtos há registro de boa produtividade em Novo Progresso.

Os primeiros sinais que o agronegócio está se expandindo na região é o excelente resultado da safrinha deste ano.

A colheita em Novo Progresso está finalizando com bons resultados, afirma produtores.

No município a secretaria de agricultura não tem dados concretos sobre o tamanho da área plantada, Adepará responsável pelo controle também não divulgou números sobre expansão do plantio de cereais no município.

O Jornal Folha do Progresso nesta semana pesquisou direto com os produtores e num breve levantamento de dados encontramos uma área cultivada no equivalente a 5,5 mil hectares dentro do município.

Atualmente o arroz , soja e milho são os produtos mais cultivados, diferente de anos anteriores onde o produtor cultivava o soja e/ou arroz e posteriormente colocava pastagem para os bovinos, neste ano optaram pelo plantio da safrinha, obtendo bons resultados.

Mesmo com baixa produtividade por ser áreas de terras pouco cultivadas o município apresentou bom resultado, e o milho está sendo comercializado na região entre 18 a 20 reais a saca de 60 kg.

A importância que o agronegócio progressense vem aos poucos aquecendo economia local, gerando renda emprego, e traz uma nova alternativa para saída da crise, onde a pecuária tem apresentando os menores valores da arroba dos últimos 50 anos. Com o avanço do agronegócio – com os bons resultados na região na safra 2016/2017 , a expectativa é de que novas áreas de plantio venha surgir em Novo Progresso.

Colheita Milho Novo Progresso Vídeo;

