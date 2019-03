Miliciano responsável por vários homicídios é preso em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A prisão é resultado de uma ação conjunta de policiais civis da Divisão de Homicídios (DH), da Divisão de Crimes Funcionais (Decrif), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFVA), com o apoio do Grupo de Pronto Emprego (GPE) e da Delegacia de Polícia Fluvial (DPFlu).

O miliciano Wagner Carvalho foi preso nesta sexta-feira (8) pela polícia no bairro da Campina, em Icoaraci, distrito de Belém. Ele é acusado de envolvimento em vários homicídios em Belém, Região Metropolitana e interior do Estado.

