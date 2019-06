Militar da comitiva de Bolsonaro é preso com cocaína em avião da FAB na Espanha

Sargento, segundo O Estado de S. Paulo, viajava na comitiva oficial do presidente, cujo destino final é Osaka, no Japão; ele levava 39 kg da droga

(Avião FAB/Foto:Alan Santos/PR)

Militar que foi preso com 39 kg de cocaína em bagagem estava na comitiva oficial de Bolsonaro ao G-20

Um sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) foi detido nesta terça-feira (25), por porte de drogas em sua bagagem no aeroporo de Sevilha, na Espanha. Segundo informações do jornal O Estado de S.Paulo, o militar viajava na comitiva oficial do presidente Jair Bolsonaro, que tem como destino final Osaka, no Japão – onde acontece o G20, no final desta semana.

Bolsonaro publicou nota em sua conta oficial no Twitter confirmando a prisão do militar brasileiro, suspeito de transportar 39 kg de cocaína em sua bagagem. O nome do militar, que pertence à Aeronáutica, não foi informado. Porém, segundo informações do próprio Comando da Aeronáutica, ele estava em uma aeronave da FAB.

“Determinei ao ministro da Defesa imediata colaboração com a polícia espanhola na pronta investigação dos fatos, cooperando em todas as fases da investigação, bem como instauração de inquérito policial militar”, escreveu Bolsonaro .

“As Forças Armadas têm em seu contingente cerca de 300 mil homens e mulheres formados nos mais íntegros princípios da ética e da moralidade. Caso seja comprovado o envolvimento do militar nesse crime, o mesmo será julgado e condenado na forma da lei”, acrescentou o presidente , que é ex-capitão do Exército.

Ainda segundo o jornal O Estado de S.Paulo , a detenção levou o governo brasileiro a mudar a escala da viagem, de Sevilha para Lisboa. O sargento que foi detido havia embarcado em Brasília, no avião da reserva da Presidência , o Embraer 190, do Grupo de Transportes Especiais da FAB, que transportava três tripulações de militares para a missão do G-20 .

De acordo com a publicação, a primeira equipe, que inclui piloto e copiloto, assumiu o voo de Bolsonaro e sua equipe em Lisboa, no Airbus 319, para cumprir o segundo trecho da viagem até Osaka. O militar que foi preso não trabalha na presidência, mas na FAB e não integrava esse primeiro grupo. Ele pertencia, segundo o jornal, à segunda equipe de tripulação, que presta serviço no avião reserva.

Ainda ontem, o Ministério da Defesa também emitiu nota informando o episódio da apreensão de cocaína e destacando que os fatos seguem sendo apurados. A pasta também disse que um inquérito sobre o caso já foi instaurado e que repudia “atos dessa natureza”.

Por:Por iG Último Segundo – com informações da Agência Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...