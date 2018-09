Militar do exercito atira em pneu de caminhão e causa confusão na rodovia Br 163

Motoristas Ficaram intrigados com atitude do militar.(Foto:Reprodução Jornal Folha do Progresso)

Um vídeo foi enviado por internauta ao Jornal Folha do Progresso onde um motorista registrou o momento em que alguns caminhoneiros foram até o Militar exigir explicação e reclamar da atitude do Militar.



Conforme a informação o incidente aconteceu na manhã desta sexta-feira(14) , no momento que um motorista trafegava pela rodovia BR 163 ao chegar no trecho em obras de responsabilidade do Exercito, o motorista recusou em parar o caminhão e foi interceptado pelo Militar que deu ordem de parar, ele apontou arma para o motorista e atirou no pneu, explica o vídeo.



O Exército trabalha para pavimentar trecho da rodovia entre Moraes Almeida e Aruri no Pará.

Caminhoneiros contrariam atuação do exercito e comparam com empresa que trabalha noutro trecho da rodovia com o mesmo sistema PARE & SIGA, no entanto a obra anda com mais rapidez e o trajeto é mais organizado, reclamou.

No vídeo é possível ver vários motorista caminhando ao encontro do Militar que esta na pista, impedindo a saída dos caminhões.



Assista o Vídeo;

Por:Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...