Militar do Exército é espancado a pauladas em Moraes almeida

Em Moraes Almeida: Militar do Exército é espancado a pauladas. (Foto:Portal Giro)

Jovem de 23 anos foi espancado por quatro homens; Acusados foram presos pela polícia.

Clenison Pereira Lima foi socorrido em estado grave.

Um militar do exército brasileiro, identificado como Clenison Pereira Lima, itaitubense de 23 anos, foi duramente agredido a pauladas na madrugada do último domingo (5), por volta das 4h30, no distrito de Moraes Almeida.

O militar foi socorrido em estado grave e levado ao município de Novo Progresso, em seguida encaminhado para Belém. Segundo informações de um policial, os médicos informaram que o jovem teve afundamento do crânio e que mesmo após passar por cirurgia seu estado de saúde ainda é grave.

Segundo informações da polícia, as agressões foram cometidas por quatro homens, Marcus Alan de Sousa Santos, Lucas de Sousa Santos, Adilson Bezerra e Tiago Costa Pereira, todos maiores de idade. Uma mulher também foi detida, Mercinda Farrapo, acusada de obstrução do serviço policial.

Ainda segundo a polícia, todos os acusados serão apresentados na delegacia de Trairão.

Fonte: Portal Giro

