Militar do Exército morre após acidente de trabalho na base xingu em Moraes Almeida.

Vítima – Andre Felipe da Silva Nascimento.(Fotos:Reprodução/Plantão 24horas News)

A Guarnição do PPD 103 de Moraes Almeida, foram informados por volta das 22h40min, desta quinta-feira 27 de junho de 2019, de um acidente de trabalho na britadeira do exército brasileiro Base Xingu em Moraes Almeida região garimpeira do município de Itaituba, que vitimou um motorista do Exército brasileiro.

Os policiais militares foram até o local do acidente, e constataram a veracidade do caso. A vítima foi André Felipe da Silva Nascimento de 24 anos de idade, natural de Manaus/AM.

De acordo com informações, André, estava dirigindo uma caçamba do EB, transportando material para fazer asfalto, ao parar esperando a sua vez pra abastecer com material.



André Felipe, observou que a caçamba da frente que já estava abastecida tava com a tampa traseira aberta e derramando material, foi quando o mesmo saiu do veículo para fechar a tampa da caçamba que estava à frente. Nisso o mesmo esqueceu de acionar o freio estacionário e a mesma avançou em sua direção atingindo pelas costas e lançou o mesmo sobre a caçamba que estava a frente batendo a cabeça e depois de ter caído ainda passou por cima das pernas da vítima.

Foi chamado a equipe médica do EB para prestar socorro mas o mesmo já havia evoluído a óbito. Vale ressaltar ainda que todo o acontecido foi testemunhado pelo 3° SGT EB Rogerio Leandro Lima da Silva, que opera o britador.

O caso o foi comunicado ao Delegado Milhomen da 19° seccional de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis.

Fonte: Weslen Reis – Blog Plantão 24horas News com informações da Polícia Militar do PPD 103 Moraes Almeida.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...