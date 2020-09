Militares combatem incêndio em área de mata no sudeste do Pará

Militares combatem incêndios em área de mata no sudeste do Pará. — Foto: Divulgação/Exército do Brasil

As chamas foram controladas por militares que atuam na Operação Verde Brasil 2.

Militares do Esquadrão de Cavalaria de Selva do Exército Brasileiro combatem incêndio em área de mata próximo ao município de Breu Branco, sudeste do Pará. O fogo se espalhou rápido e quase atingiu residências da área.

A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (16), na altura do km 22 da rodovia PA-263. As chamas foram controladas por militares que atuam na Operação Verde Brasil 2.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...