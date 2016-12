Militares do Campo de Provas Brigadeiro Velloso socorrem acidentados na BR-163

Médicos, enfermeiros e bombeiros do CPBV atenderam a ocorrência que aconteceu próximo ao portão da unidade

Uma equipe do Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV), em Cachimbo (PA), prestou socorro a um casal vítima de acidente de moto na BR-163, próximo a divisa do Pará com o Mato Grosso. Médicos, enfermeiros e bombeiros do CPBV atenderam a ocorrência que aconteceu na manhã do último domingo (11/12) a cerca de 2 km do portão da guarda da organização militar da Força Aérea Brasileira no sul do Pará.

Um veículo que passava pelo local do acidente informou o ocorrido a militares do CPBV. A mulher ferida foi imobilizada e após os atendimentos iniciais realizados pela médica do Campo de Provas o casal foi transportado, na ambulância do CPBV, para o hospital de Peixoto de Azevedo (MT).

“Intervenções médicas dessa natureza são realizadas com frequência nessa região, em decorrência da carência e inexistência de qualquer outro tipo de apoio nas proximidades”, explicou o Diretor do CPBV, Tenente-Coronel André Luís de Vasconcelos.

Fonte: CPBV

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...