Militares realizam parto dentro de ambulância em Altamira

Foto: Divulgação -Hoje pela manhã, por volta das 6h30, Militares do Corpo de Bombeiros de Altamira, sudeste paraense, realizaram dentro de uma ambulância um parto de risco, no momento em que o veículo se dirigia para o Hospital Geral, localizado no bairro Mutirão.

A equipe atendeu ao chamado do Núcleo Integrado de Operações (Niop) e se deslocou até o loteamento Buruti.

Ao chegar ao local, a dona de casa Analice de Souza, 33 anos, com 38 semanas de gestação, se encontra estável. Mas reclamava de fortes dores abdôminais, contrações e apresentava hemorragia. No caminhop até o hospital “Decidimos parar a ambulância e realizar as manobras e procedimentos do parto. Entretanto, quando o feto estava sendo expelido, o cordão umbilical ficou preso ao pescoço e já sem sinais vitais em decorrência de insuficiência respiratória, retiramos o cordão do pescoço do recém-nascido e conseguimos estabilizar os sinais vitais”, disse o cabo Roberto Barbosa, responsável pelas manobras médicas do parto. Mãe e bebê, Gabriel de Souza, foram entregues estáveis à equipe médica de plantão.

Por ORM

