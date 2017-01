Minas Gerais já tem 500 casos suspeitos de febre amarela

Além do aumento significativo de possíveis infectados em poucos dias, duas possíveis mortes causadas pela enfermidade causaram preocupação por estarem na região Norte, antes livre do surto. São dois novos óbitos investigados: um em Januária, na região Norte, e outro Delfinópolis, no Sul.

Os casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais se aproximam dos 500. O número, divulgado na tarde desta quarta-feira (25) pela Secretaria de Saúde (SES), é 23,4% maior do que no último levantamento, quando não passava de 393. Não houve alteração nas mortes confirmadas, que permanecem em 38, mas outros 58 óbitos estão sendo investigados. Na semana passada, 45 falecimentos eram analisados.

