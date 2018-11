“MINERA futebol clube de Novo progresso” faz bonito na 2ª copa Moraes de Futsal

(Foto:Reprodução Facebook)- Minera venceu neste sábado (24) com o placar de 10 x 0 e se classificou para a semifinal.

Mesmo jogando fora de casa, não faltou espírito esportivo e venceu o adversário com placar surpreendente de 10 x 0.

Neste ultimo sábado, dia 24/11 ,o time “Esporte Clube Minera de novo Progresso” obteve a classificação para as semi finais da “2ª copa Moraes de Futsal” após vencer o adversário por 10 x 0. No primeiro jogo minera venceu o time do 8º BEC com placar de 10 x 01.

A competição acontece no distrito de Moraes Almeida no município de Itaituba.

A competição que tem o mesmo modelo da copa ouro de Itaituba, vem sendo uns dos melhores eventos futebolístico já realizado na região. Novo Progresso recebeu dos organizadores um convite especial para formar uma equipe e representar a cidade, a Minera Futebol Clube foi escolhida para representar Novo Progresso no evento.

Já na face semi final a equipe de novo progresso, vem representando bem, conseguindo somar o maior numero de pontos possíveis, com 9 jogos tem 27 pontos, e dois atletas na disputa da artilharia.

Artilheiros

Denildo (tuca) 23 gols e Eduardo (dudu) 25 gols e ainda disputa o titulo pela defesa menos vazada , Minera vem jogando com firmeza e os resultados surpreendem como foi neste ultimo jogo das quartas de finais vencendo o adversário com o placar final de MINERA 10 x 0 GARIBALDA.

Minera Futebol Clube aguarda o sorteio para para a semifinal , ainda não sabe que será os adversários,mas segundo o técnico estão preparados para o enfrentamento venha quem vier , vamos trabalhar muito para chegar na final com o titulo e ser campeão invicto da competição,disse.

