Mineração criará 1.200 vagas em Novo Progresso e 17.500 empregos em oito cidades paraenses

A informação foi divulgada nesta terça-feira (29).

Novo Progresso a expectativa que seja a primeira a contratar.

São Felix do Xingu terá maior numero de ofertas num total de 4.500 vagas, para mineração “Fosfato Santana”.

Os próximos meses prometem aquecer o setor de empregos no interior paraense. A indústria da mineração anunciou planos para criação de 17.500 empregos divididos em oito cidades paraenses. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29) pela Assopem (Associação Paraense de Engenheiros de Minas) no facebook.

Ainda não existem prazos definidos para início dos recrutamentos. A Assopem, através de sua página no Facebook, informou que divulgará as formas e prazos para as inscrições à medida que os projetos forem iniciando.

Existem oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade. As minas em questão estão localizadas nos municípios de São Félix do Xingu, Curionópolis, Água Azul do Norte, Novo Repartimento, Pacajá, Senador José Porfírio, Novo Progresso e Itaituba. A maior parte é destinada a exploração de ouro. Confira :

