Mineração – Secretários de Meio ambiente de Itaituba e Novo Progresso participam de encontro em Moraes de Almeida

No encontro está acontecendo várias palestras sobre o setor minerário, debates e será feito encaminhamentos. A secretaria de Meio Ambiente de Itaituba estará atendendo no distrito de Moraes de Almeida até sexta feira (21/07) e fará a entrega de algumas licenças aos empreenderores.

O secretario Municipal de Mineração e Meio Ambiente de Itaituba Bruno Rolim e Juliano Simionato (SEMMA-NP) de Novo Progresso estão participando do primeiro encontro das cooperativas de Mineração que acontece nesta quarta-feira (19) no distrito de Moraes de Almeida distrito de Itaituba.

